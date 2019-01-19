男行搶落單婦皮包逃跑 恰巧碰上一堆下班吃飯警察GG了

2019-01-19 16:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕有多項毒品、搶奪前科的48歲蘇姓男子，18日行竊機車後，隨即前往北市環河南路伺機強盜單身夜歸婦人皮包，怎料得逞逃逸時，被見義勇為的民眾圍捕，適巧又碰上下班在臨近吃飯的北市警萬華分局員警，當場人贓俱獲被擒。

警方表示，蘇嫌是18日晚間在廈門街竊取機車後，騎車行經臨沂街見一名單身婦人，便尾隨搶奪對方隨身錢包後逃逸。但他食髓知味，立即轉往環河南路搜尋作案目標，再次搶奪得手。

蘇嫌準備逃逸時，被害人大聲呼救，有熱心民眾駕車行經，便駕車將甫跨上機車的蘇嫌撞倒，當時正巧萬華分局多名員警勤餘在附近餐敘，也立即上前制伏並逮捕蘇嫌到案。

警方調查，蘇嫌年輕時即染有毒癮，多次進出監獄，出獄後也無正當工作，103年間便開始鎖定落單婦人搶奪遭逮。

被搶黃姓婦人到派出所製作筆錄仍心有餘悸，她向警方說，外出採買東西，隱約有聽到有人尾隨在後，行為鬼祟，但沒多久皮包就被搶，她驚嚇之餘大喊「搶劫！」雖猛追但只能眼睜睜看其離去，好在有熱心民眾及警察迅速到場協助，皮包內的物品才能失而復得。

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