警專訓導傍晚運動時突昏迷 命危送醫搶救中

2019-01-14 18:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區的警專校園剛剛發生隊職官昏迷命危意外，傍晚5時許，一名訓導處的兩線二星陳姓男訓導，在操場運動時，不明原因突然昏倒，附近師生發現趕緊上前查看，當時45歲陳姓訓導已無生命徵象，經CPR急救仍未好轉，由消防局救護車送往附近萬芳醫院急救，目前仍在搶救中。

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