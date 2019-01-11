罵警「奴才」獲不起訴 再嗆法警惹怒法務部

2019-01-11 23:35

〔記者吳政峰／台北報導〕踢到鐵板！郭姓男子日前因為勞資糾紛與人吵架，大罵到場處理的員警是「奴才」，士林地檢署參照前因後果後，認為他沒有污辱公務員犯意，予以不起訴，未料，他到士檢拿回保證金時，突開直播嗆法警「我是主子，你們是什麼？」惹怒法務部，11日函請士檢「依法處理」。

法務部指出，郭男之前涉犯的妨害公務案件，士檢雖不起訴，但理由並非贊成或認同他對員警執行職務所說的話，而是綜合案發當時的客觀情境及前言後語，所做出的認定；沒想到郭男又於10日直播嗆法警，法務部為了確保公權力的貫徹與維護，已請檢察司函請士檢「依法處理」。

法務部強調，針對公務員執行職務時的人身安全及人格尊嚴，將持續研修「刑法」中的妨害公務罪，以保障執行公務員順利執行公務，若民眾對於公務員依法執行職務時施強暴脅迫或當場侮辱，檢察官一定會依法嚴辦，絕不寬貸。

郭男去年11月因勞資糾紛與人發生口角，兩名員警到場協助排解糾紛，卻慘遭郭男痛罵「你一個奴才跟一個主子這樣說話！」士檢先依妨害公務罪諭知他1萬元交保，後經調查，認他不涉妨害公務罪，處分不起訴，沒想到郭男赴士檢領回交保金時，音量過大影響到其他人，法警上前處理，反被嗆「我數到3，退下就沒事，1、2、3，ㄟ，還不聽話？」、「你們是公僕啦，我是主子啦，你們是什麼？」，郭男全程均直播上網，引發議論。

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