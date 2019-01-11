電玩店受同心會保護 被太陽會老大嗆「你再營業試試看！」

2019-01-11 14:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市電子遊藝場同業競爭激烈！

王姓女電玩業者，不滿同棟樓層的同業生意太好，撂人把對方電源關掉，趕跑客人，王女的太陽會先生甚至恫嚇對方：「你再開門營業試試看！」。基隆地檢署今天偵結依強制罪嫌起訴曾、王夫妻檔等多人。

起訴書指出，王姓女負責人與陳姓男子分別在基隆市仁愛區某棟大樓的3樓及地下室經營電子遊藝場。

王女不滿陳搶走他的客人，106年6月間某日凌晨近2時許，糾來劉姓6名男子與10餘名不詳男子，進入陳的店後，將陳團團圍住後，由劉強行關掉電內電源，接著趕走店內客人。

王女向陳恫嚇：「不是叫你們不要營業？」「敢再營業試試看！」以此強暴脅迫手段妨害陳營業的權利。

同日下午，近6時許，王女發現陳仍繼續營業，打電話至陳的店，向接電話的女員工恫嚇：「你們是真是沒有把我們放在眼裡是不是」，要求女員工通知陳回電。

陳回撥後，王女的先生、曾姓太陽會太保老大接過電話後，質問陳搶客與少付佣金。

起訴指出，陳的店平日雖有受同心會保護，仍不斷喊曾「大ㄟ」（台語），求情稱：「他剛來接，看有沒有辦法道歉」、「看怎麼做盡量一定做到」。

曾隨即恫嚇：「沒做到，你門先給我關起來，是怎樣，要向我挑戰就是了」、「我跟你講再10分鐘，我叫人去看，你再開門營業試試看」

10分鐘之後，王女再打電話過去，質問：「事情還沒解決完，店內還在營業！」陳回覆稱：「我們不敢收，一個都沒有收」。

曾馬上搶過電話恫嚇陳：「你鐵門拉下來，鐵門如果不拉下來，自然會有人幫你拉下來，你們最好給我拉下來，我跟你講，再1個小時，真的不騙你！」

基隆地檢署調查後認定王、曾等人涉犯強制罪，將王等人依強制罪嫌起訴。

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