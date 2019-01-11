國民黨彰縣黨部冒火球 男子涉縱火供稱：看政論節目不滿...

2019-01-11 11:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天深夜國民黨彰化縣黨部遭縱火噴漆案，警方偵辦小組在檢察官漏夜指揮偵辦下，經調閱監視器，掌握一名身穿橘衣的男子涉嫌重大，警方以車追人，今天到這名男子的家中逮人，男子供稱因看了政論節目一時情緒激動犯案，不過，男子有精障手冊，目前仍需服藥，對其供詞和犯案動機，仍需警檢進一步調查釐清。

案發後，刑事局中部打擊犯罪中心、彰化縣警局刑事警察大隊、彰化警分局組成聯合專案小組，並報請彰化地檢署檢察官陳宗元指揮偵辦，今天凌晨約2點左右帶回45歲的男子，男子初步坦承犯行，警方並在男子住處查扣犯案衣物、點火用打火機。

專案小組於今天早上9點30分宣布破案，從案發到逮人約4小時，男子訊後被依公共危險罪移送地檢署複訊。

男子向警方供稱，當兵時是國民黨員，卻被迫害，對國民黨很不滿，昨看了政論節目對國民黨作為不滿，一時情緒激動才找上縣黨部發洩情緒。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉表示，經查這名男子曾是國民黨員，早被註銷黨籍，目前並非黨員，縣黨部感謝警方迅速破案。

這起案件發生於昨晚（10）約10點15分許，男子徒步前往彰化市忠孝國小旁的縣黨部，門前徘徊一下子，隨即拿出噴漆工具涉嫌往牆壁噴上正名入聯、建國制憲，隨後又拿出寶特瓶往鐵捲門噴灑汽油，涉嫌用紙張引燃火勢，警方從監視器，可見黑暗中突然冒出明亮如火球的大火，還好火勢燒得快也熄得快，紙張燃燒完後也自行熄滅，案發後，男子騎車離去。

縣黨部接獲民眾通知，馬上報警，距離縣黨部不遠的派出所員警隨即趕往現場，警方完成搜證採樣後，黨部派員連夜刷洗牆壁，恢復外觀。

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