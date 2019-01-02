妙齡女跨年晚會驚覺褲後黏黏的 竟是「嘉明的味道」…

2019-01-02 17:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子參加跨年晚會，驚覺褲子後方有黏稠物，嚇得大叫「有色狼」！「噴精狼」見東窗事發，掙脫眾人制伏，逃之夭夭。有網友隨即在臉書貼出色狼特癥提醒大家，警方過濾上百支監器畫面，鎖定騎單車逃離的陳姓資訊工程師，今天通知到案，他供稱工作壓力太大才會這樣做，訊後全案依公然猥褻罪嫌送辦。

台中市府主辦的「搖滾台中2019台中跨年音樂祭」，在圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉行，26歲女子正在享受音樂，聽歌聽得正入迷時，突然覺得身後有人貼近，下意識摸褲子，驚覺褲子後方應是色狼猥褻的黏稠物，嚇得放聲大喊：「有色狼！」

聽見呼救聲民眾見義勇為，與工作人員立即察看，聯手制伏「噴精狼」，但仍被他掙脫逃逸。有網友隨即在臉書貼文說，「搖滾台中有變態出沒，射精在女生褲子上面」，他提醒大家，男子身著「米色襯衫、斜背包、灰色短褲，瘦，大約175公分，案發時戴口罩。」網友紛紛轉發貼文，提醒現場女性注意。

警方獲報，立即在現場展開地毯式搜尋，但沒找到嫌犯，查訪發現，男子犯案後騎車逃逸，警方鎖定特癥，過濾上百支監視器畫面，揪出住在西區的32歲陳姓男子，通知到案；自稱從事資訊工程師的陳男供稱，因為壓力大才做出如此舉動。

警方則查出，去年三月間，陳男也曾於台北捷運站犯下類似案件被查獲，訊後全案依公然猥褻罪嫌送辦。

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