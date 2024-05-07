轎車行經一中商圈不禮讓行人 一家3口「2大1小」險被撞拍窗開罵

轎車壓在斑馬線上，引發差點遭碰撞的一家3口不滿，當街拍車窗開罵。（擷自「黑色豪門企業」）

2024/05/07 14:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈近日發生一起轎車通過路口時，疑未禮讓行人衍生的糾紛，民眾PO網影片顯示，當時該車就壓在斑馬線上，引發差點遭碰撞的一家3口不滿，當街拍車窗開罵怒嗆，另名女行人也加入戰局的場景，引起其他逛街民眾側目，警方今天說，駕駛已明顯違規，最高可開罰6000元罰鍰。

網路社群近日瘋傳一段疑似車輛行車未禮讓行人引發爭議影片，事發地點在台中市一中商圈鬧區，當時有許多車排隊準備進入停車場處，影片顯示一輛轎車在無號誌行人穿越道上未能禮讓行人，差點撞上應是一家3口的2大1小，後照鏡視角的畫面顯示，男行人先是對著駕駛座開罵，「鬼扯！會煞不住你現在煞在這裡？你靠邊停！快滾啦！」

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接著動手拍車窗，此時另名女行人牽著小朋友，也忍不住上前怒罵：「你往前撞欸！什麼叫沒關係，你跟我說不好意思就可以撞我？報警報你撞我嗎？是你在人行道上面欸！」男行人再度開罵，要女駕駛「快滾」才結束口角，最後駕駛人將車輛駛離現場。

轄區第二分局育才派出所今天表示，依據道路交通安全規則，所有駕駛在行經未設行車管制號誌的行人穿越道時，必須減速慢行並禮讓行人，經查該影片發生地點在北區育才北路與五權路500巷口，該案駕駛人明顯違反《道路交通處罰條例》第44條第2項規定。

該規定為，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處1200元至6000元罰鍰。

第二分局呼籲用路人應嚴格遵守交通規則，尤其在行人較多的市區街道上，並特別提醒駕駛人，遵守交通法規不僅是法律責任，更是對他人安全的基本尊重，警察將加強對違反交通規則行為的執法力度，以維護用路人之交通安全，另提醒民眾遇有類此交通違規，可檢據相關違規資料上網交通違規檢舉。

另名女行人也加入戰局，指責轎車駕駛。（擷自「黑色豪門企業」）

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