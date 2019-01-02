虐死同居人女兒丟包醫院判死 惡男雙手一攤：我沒錢賠

2019-01-02 16:36

〔記者楊國文／台北報導〕新北市邱姓女子因吸毒入獄，將4歲女兒交給同居人莊嘉億及莊母莊劉禎梅照顧，莊男認為女童不聽話、沒乖乖吃飯睡覺，竟持鐵棍虐死她，莊母為掩護兒子，拒絕社工查訪，2人發現女童死亡竟將她丟包醫院，一審依「對兒童犯殺人罪」判莊男死刑、莊母無期徒刑，高等法院今召開延押庭，被提訊出庭的莊男對被延押表示沒意見，希望能和解卻又雙手一攤，指名下無財產、沒錢賠，法官陳信旗當庭裁定將莊男延押。

法官陳信旗對莊嘉億指沒錢賠償感到不可思議，追問「你犯下殺人大錯，怎能說沒錢就想了事」，莊男改口說，將來入監後勞作的作業金都可拿來賠償，但遭法官打槍，質疑「作業金金額太少了，如何能賠一條人命？這樣如何和解？」因莊男回答不知道莊母能否出錢賠償，法官諭知，1月30日下午2時30分召開準備庭，要提訊莊男、傳喚莊母和被害人商談賠償事宜。

今下午庭訊，法官陳信旗表示莊男的押羈押期將於1月12日屆滿，詢問若延押莊男有無意見？莊男和律師均表示無意見。

法官也指出，莊男律師團上次庭訊提出鑑定人名單，希望由台大心理系教授趙儀珊、中央警察大學犯罪防治系教授沈勝昂和輔仁大學臨床心理系教授黃健等3人中，擇一替莊男進行心理鑑定，不過，3人均排不出時間，希望律師團另提建議人選，合議庭也會商議有無適當人選。

對莊男進行心理鑑定一事，高檢署公訴檢察官羅建勛當庭指出，事證顯示，莊男在虐待殺死被害女童時，其身體、心理、精神狀況均正常，沒有必要進行心理鑑定，羅質疑「律師團聲請心理鑑定的目的，只是要拖延訴訟」。

前年10月，邱女因毒品入監服刑，將女兒託付給無業的25歲莊男和其母親照顧；不料，莊男認為女童不乖，持鐵棍打她屁股、出拳毆打、用毛巾甩臉，女童長期遭凌虐，營養不良、皮膚脆弱，臀部被打得變「皮革化」硬皮，骨折的右大腿穿肉而出，莊男卻只用棉花塞住傷口，沒送醫，放任傷勢惡化。

莊母為了袒護兒子，多番阻撓社工調查，面對社工電話詢問時，藉口「有事不在家」、「帶女童去南部」拒絕探視，即使在家也故意不應門，拒絕訪查，錯失送醫機會。母子一審被認定為殺人罪共犯，子被判死刑、母判無期。

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