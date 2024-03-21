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徐巧芯批超思進口蛋「謀財害命」 農業部提告敗訴

立委徐巧芯去年9月擔任台北市議員期間，質疑超思公司進口雞蛋「謀財又害命」，被農業部指所述不實且未經合理查證而挨告。（資料照）

立委徐巧芯去年9月擔任台北市議員期間，質疑超思公司進口雞蛋「謀財又害命」，被農業部指所述不實且未經合理查證而挨告。（資料照）

2024/03/21 11:40

〔記者溫于德／台北報導〕去年3月農業部因應缺蛋危機，實施雞蛋專案進口措施，使雞蛋供應趨於平穩，但同年9月尚為台北市議員的徐巧芯質疑超思公司進口雞蛋「謀財又害命」，被農業部指所述不實且未經合理查證，向徐提告要求撤除臉書粉專發文並公開刊登澄清啟事，以回復農業部的機關名譽。台北地院今判農業部敗訴。可上訴。

去年9月3日徐巧芯在粉專發文指，超思公司進口的巴西雞蛋，經抽查含有氯黴素（後來修正為氟甲磺氯黴素胺）；徐宣稱氯黴素濃度高，可能引發再生性不良貧血甚至血癌，批評政府「謀財又害命」。

當時仍為農業部長的陳吉仲隨後開記者會澄清，指徐巧芯的說法污衊農業部畜牧司、防檢署、衛福部食藥署所有同仁的努力，農業部一定提告以正視聽。

同月6日農業部委請律師控告徐巧芯，主張徐未盡合理查證義務就傳述不實，造成民眾疑慮與恐慌，要求徐撤除文章，並在自由時報等3報及臉書置頂刊登澄清聲明，以回復農業部的機關名譽。

開庭時，農業部的律師熊依翎說，徐巧芯以「事實陳述」方式指出進口雞蛋含有氯黴素，並稱這是政府謀財害命的惡質行為，絕非一般的「意見表達」。

熊依翎強調，去年農業部對進口雞蛋採逐批檢驗的方式查核，非徐巧芯所稱的抽驗，有食安疑慮的進口雞蛋根本不會流入市面，徐卻未經查證，先誤稱是氯黴素，再修正為氟甲磺氯黴素胺，指責農業部謀財害命、傷害國人健康，應回復農業部名譽。

徐巧心委任律師吳柏宏回應，徐的言論屬表達意見，無論檢出的禁止使用動物用藥是哪一種，依我國法規就是不得檢出；而超思進口雞蛋被驗出含有禁用的動物用藥而銷毀是事實，並經多家媒體報導，徐已有交代她的查證過程。

吳柏宏提到，就算農業部是採逐批檢驗，也只是在每批中抽驗，並非每顆蛋都會檢驗，農業部如何擔保完全不會有含禁藥的進口蛋流入市面；再者，農業部的控詞只針對「害命」，未說明「謀財」，故請求判農業部敗訴。

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