徐巧芯告陳吉仲圖利進口蛋商超思 護理師嗆徐「妳為什麼要造謠？」

農業部為因應年初缺蛋，實施雞蛋專案進口措施，國民黨前立委邱毅、立委參選人徐巧芯卻質疑進口蛋是「照顧老友遺孀」、「謀財又害命」。農業部長陳吉仲昨控邱毅加重誹謗，農業部也對徐提民事求償；徐則於今早向台北地檢署告發陳涉圖利廠商超思。（記者錢利忠攝）

2023/09/07 10:34

〔記者錢利忠／台北報導〕農業部為因應年初缺蛋，實施雞蛋專案進口措施，國民黨前立委邱毅、立委參選人徐巧芯卻質疑進口蛋是「照顧老友遺孀」、「謀財又害命」。農業部長陳吉仲昨控邱毅加重誹謗，農業部也對徐提民事求償；徐則於今早向台北地檢署告發陳涉圖利廠商超思。不過，曾任護理師的台灣基進發言人楊佩樺今現身北檢，狠嗆徐：「造謠！」

曾為高雄榮總護理師的楊佩樺，今於徐巧芯向北檢告發陳吉仲時，突然拿著1面鏡子，現身北檢按鈴申告處，質問當時正滔滔不絕嗆罵陳吉仲的徐巧芯：「妳自己照一照鏡子，妳為什麼要造謠？」、「妳連查證的能力都沒有，妳連當市議員都不夠格」，此舉也引爆雙方之間的唇槍舌戰，戰火延續大約3分鐘。

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楊佩樺今早在北檢按鈴申告處嗆完徐巧芯「造謠」以後，隨即前往台北市警局中正一分局介壽路派出所，檢舉徐巧芯在臉書上評論政府進口蛋事件，文中「散播不實訊息」，且在醫師杜承哲以及台灣基進黨港湖區立委參選人吳欣岱醫師皆提出正確事實後，仍不將不實訊息撤下。

楊佩樺指出，徐巧芯發布的該篇文章，已有將近9000人按讚、超過400次分享，觸及人數無法計算。楊佩樺認為徐巧芯身為台北市議員，有查證責任卻未盡、糾錯後仍不移除不實訊息，惡意散播恐慌，影響社會秩序，故予告發。

邱毅近日在臉書貼文，指超思負責人秦語喬是眷村子弟，她老公跟陳吉仲是老友，陳吉仲為照顧老友的遺孀，才將進口蛋的生意給她。陳吉仲則反駁，指他連「秦語喬」的名字都是最近才知道，根本不認識秦的老公，「這是對個人極大的侮辱」！即使邱毅是他30多年前在台大就讀時的老師，但老師不是什麼都對；陳昨已向北院對邱毅提起刑事加重誹謗罪自訴。

徐巧芯則是在臉書發文，指有巴西進口蛋檢驗不合格，有致癌之虞，並指農業部謀財害命。陳吉仲反駁，專案進口的巴西雞蛋是逐批檢驗，符合標準後才會放行，至於徐抹黑說進口雞蛋是發國難財，現在契約與明細已全數公布，就可知根本不是這麼回事。

曾任護理師的台灣基進發言人楊佩樺今現身北檢，狠嗆徐巧芯：「造謠！」（記者錢利忠攝）

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