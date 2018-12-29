「發現比較緊妳又興奮了」妻與男同事曖昧 夫崩潰怒提告

2018-12-29 17:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕診所工作的沈姓男子與女同事搞曖昧，手機自拍接吻，被女方的江姓丈夫提告求償80萬元，江男並提供兩人LINE對話，「發現比較緊妳又興奮了」、「那你放進去一定很有感覺」、「說不定是妳忍不住求我進去哩」等露骨鹹濕對話，高雄地院審結判被告沈男賠償7萬元。

事後江男與紅杏出牆的妻子協議離婚，撤銷對妻的刑、民事告訴，不過，江男仍對與妻傳婚外情的同事沈男提告求償，請求侵權賠償80萬元精神慰撫。

江男與妻婚後育有1男1女，妻與沈男原是診所同事，2017年7月間，江意外在妻的手機內，發現7張妻與「小王」沈男的接吻照，以及相互吻對方臉頰照片，憤對2人提告，並對沈男求償80萬元，2018年2月2人協議離婚後，才撤銷對妻子的刑、民事告訴。

不過，江男仍堅持告小王求償80萬元，並提供「我們來互相折磨，說不定是你忍不住求我進去哩」、「等到你瘦到我滿意的時候，我會強姦你啊」、「專心上班啦！不要一直想著情色的」等鹹濕LINE對話，以及接吻親密照7張，指控妻與暱稱「小蝦」的沈男有染。

法官審理時，被告否認曾傳露骨LINE對話，反控對話遭變造或修改，LINE送鑑卻無法辨別真偽，不過，接吻親密照確定原版未變造，被告也坦承與江妻合拍接吻照，但推稱是2017年7月間，同事聚餐後玩遊戲所拍合照，後來誤認夫妻二人當時已離婚，否認故意侵害江男的權益。

法官不採信被告的辯詞，認定被告和江妻應共同賠償14萬元，因江男原諒前妻放棄追訴，故小王需賠償7萬元慰撫金。

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