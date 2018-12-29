天天越洋電話和網友談情說愛 熟女無法自拔下場是.....

2018-12-29 11:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕53歲陳姓女子月前在臉書認識自稱住在美國的水手Mitchell Leonard Tom，對方每天打越洋電話，和陳女談情說愛，等到陳女陷入其中，無法自拔之際，佯稱女兒需要手術費，向陳女借款台幣4萬2000元。

陳女不疑有他，在對方指導下，成功匯出，銀行發現有異，來不及阻擋而報警；警方費盡口舌遊說，陳女才相信那是詐騙伎倆，同意撤回，銀行緊急聯繫，協助陳女退匯，保住她的辛苦錢。

12月24日下午約4點半，高雄市小港分局漢民所接獲銀行報案，指陳女被詐騙，已將存款匯往外國，員警趕到現場，陳女態度冷淡，不相信自己掉入詐騙集團陷阱。

警方指出，陳女早在21日就嘗試匯款，被行員制止，這次她順利匯款，竟是從未謀面的「外國網路情人」指導她應對方法，但員警請陳女打網路電話給對方時，對方沒有接聽，也沒有回電，陳女才恍然大悟被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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