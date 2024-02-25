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電腦零件盤商變天九牌賭場 19歲員工下班化身負責人

警方今天凌晨破門進入後，逮捕賭場負責人林姓男子及12名賭客，並查扣賭資43萬元等證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方今天凌晨破門進入後，逮捕賭場負責人林姓男子及12名賭客，並查扣賭資43萬元等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/25 16:16

〔記者陸運鋒／新北報導〕從事電腦零件買賣19歲林姓男子，從上禮拜開始下了班以後，將工作地點搖身一變成為天九牌賭場，不但四處Call客，還呼朋引伴上門賭博，新北市中和警分局鎖定後，今晨持搜索票破門攻堅，當場逮捕林男、葉姓員工及12名賭客，詢後移送偵辦。

據了解，在電腦零件盤商工作的林男，不願每個月只領死薪水，於是在下班後找了31歲葉姓友人，到位在中和區新生街的店面，幫忙經營天九牌賭場，只要賭客贏錢，每一把就得付百分之5的抽頭金。

警方調查，接獲情資後從上週展開蒐證，發現該間店每到了深夜時段，時常有人員異常進出的情況，警方在今天凌晨3時許見時機成熟，出動30多名警力持搜索票破門而入，當場逮捕賭場經營人林嫌、葉姓員工及廖姓、鄒姓等賭客共14人。

警方表示，現場查扣賭資43萬1700元、抽頭金2萬8900元、骰子、天九牌、監視器鏡頭等證物，另外在辦公室查獲三級毒品K他命2.3公斤；警詢後，將林、葉2嫌依賭博、違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘12名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

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從事電腦零件買賣的林姓員工，下了班以後成為天九牌賭場負責人。（記者陸運鋒翻攝）

從事電腦零件買賣的林姓員工，下了班以後成為天九牌賭場負責人。（記者陸運鋒翻攝）

除了賭博用具及賭資外，警方還查獲毒品K他命3公斤。（記者陸運鋒翻攝）

除了賭博用具及賭資外，警方還查獲毒品K他命3公斤。（記者陸運鋒翻攝）

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