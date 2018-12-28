中檢提當選無效之訴 總計1市議員、4里長

2018-12-28 10:28

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署偵辦九合一選舉查察賄選，繼日前對烏日區螺潭里里長林益凱、外埔區中山里里長朱勝永提起當選無效，今再提起市議員王朝坤、太平區中平里里長林碧森、豐原區下街里里長陳斯婷等3人「當選無效」之訴。

中檢指出，太平區中平里某里長林碧森，其支持者倪芳榮涉嫌自行以每票500元幫林買票，透過黃富正到「楊鐵新村」接洽蒐集選民名冊，黃提供133選民名冊，倪交付6萬6500元，加上2000元的發錢代價，黃與妻子等多人協助發放買票錢，檢調進行調查，受賄者主動繳回6萬1000元及黃的2000元，檢察官依違反選罷法起訴倪、黃等9人。

檢方認為這種大規模買票行為，足以影響林碧森的當選結果，提起當選無效之訴。

另台中市第四選區市議員王朝坤，涉嫌與樁腳雷水木從今年4月間拜訪選民，贈送價值約300元醬油及米禮盒，檢方依違反選罷法起訴王朝坤及雷等2人，被查出至少3位里民收到禮盒。而事後王朝坤當選，檢察官今提起當選無效之訴。

另豐原區下街里長陳斯婷，首次參選里長就當選，由母親羅秋英張羅選舉事宜，羅婦因涉及行求賄賂，準備了50萬元，向選民表示「對方買我們就買」、「他們一口3000元我也給3000元」，檢方認為足以影響陳斯婷選舉結果。今天一起提起當選無效之訴。

另位中檢數日前也提起烏日區螺潭里里長林益凱、外埔區中山里里長朱勝永，兩人當選無效，目前為止總計中檢提起1市議員、4里長當選無效。

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