最悲情詐騙車手？19歲少女被逮 稱做保欠債遭利用

2018-12-27 22:37

〔記者萬于甄／台南報導〕台南19歲朱姓女子為閨密做借貸保人，遭債主利用當車手，提領所得也只能償還利息，堪稱最悲情車手！永康警方昨天在北區逮獲朱女，經查，永康近一個月內遭車手提領12次，竟全是朱女所為，全案訊後今依詐欺罪及洗錢防制法移送法辦。

永康最近有8處ATM遭詐騙集團車手提領12次，永康警分局獲報，偵查隊、復興及永信派出所員警隨即組成專案小組，調閱分析相關影像，鎖定19歲朱姓女子涉有重嫌，但她為躲避查緝，一台提款機平均僅會提領一次，行蹤不定難以掌握。

警方連日埋伏後，昨天在北區一處ATM發現朱女正在提領，見機不可失，等她步出後，趕緊上前盤查，斥喝「東西自己交出來」，朱女一度愣住，回說「什麼東西」，但因提款一舉一動早被員警掌握，朱女才拿出提款卡；警方當場查扣提款卡、明細等證物，將她帶回偵訊。

朱女供稱，自己曾在餐飲店工作，因友人在網路上看到小額貸款廣告，借了2萬元，找她做擔保人，怎知朋友沒還錢居然就落跑，之後債主找上門，自己也無力償債，才會被利用成為車手。

警方調查，永康近期ATM遭車手提領12次都是朱女所為，前後提領約20萬，但朱女犯罪所得卻只能還利息，而她也不清楚究竟欠了多少，彷彿簽下賣身契約，堪稱悲情車手。

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