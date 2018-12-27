倒退嚕撞毀苗縣定古蹟「軍民廟」超過200萬維修費司機嚇傻

2018-12-27 11:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕坐落於苗栗縣卓蘭鎮東方「湖南山」麓的卓蘭軍民（昭忠）廟，25日因一輛疑似故障貨車倒退嚕」一撞，導致卓蘭軍民（昭忠）廟嚴重受損，目前已經封鎖現場初估修復費用超過200萬元，讓肇事的林姓司機也嚇傻。

由於軍民廟由昭忠廟管理委員會管理，經過初勘後，發現神蛾毀損、龍邊柱子斷裂、正面門額挑簷桁及屋頂的瓦片皆掉落，受損程度不輕，今天將採取緊急加固措施，若修復費用應超過200萬元。

卓蘭軍民（昭忠）廟見證以往漢人拓墾史，1884漢人與當地原住民衝突不斷，程度愈發激烈，因而請領當時的巡撫劉銘傳調湖南軍剿撫，過程中遭遇頑強抵抗，傷亡慘重，地方人士之後於1959年立廟憑弔。

苗栗縣文觀局文化資產科長郭靜芳指出，軍民廟鐘的41位官兵以劉文斌將軍為主神，旁有象徵化身的神蛾，其中神蛾在事故中毀損。

之後，軍民廟1980年代募資擴建後改稱「昭忠廟」，2014年指定為縣定古蹟，縣府除了已通報文化部文資局，並打算向肇事林姓司機求償。

林男得知自己撞毀的屬於古蹟，修復費用超過200萬元，不只愕然也無奈地說，自己只是派遣工，根本無力負擔賠償金額。

至於肇事原因，林男向警方指出，因路經軍民（昭忠）廟右側上坡路段，車子變速箱故障，車輛無法上坡卻往後滑，想煞車貨車卻不為所動，才會意外撞上。

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