花千萬住五星級飯店當辦公室 地下匯兌集團被起訴

2018-12-21 17:00

〔記者黃捷／台北報導〕具有竹聯幫風堂背景的男子陳念宏等6人，在李姓男子的領導下從事地下匯兌，還花千萬投宿台北市各五星級酒店，來防止遭警方查緝，去年4月至今估計經手超過20億。台北地檢署今偵結，依違反銀行法起訴陳男6人，主嫌李男則在逃，日前已發布通緝。

北市警方去年偵辦一件販毒案，發現一名毒販經常前往北市東方文華飯店與房客接觸，隨即追查該房客身分，發現他設籍北市卻經常投宿各大高級飯店，直覺有異，立刻展開跟監。

檢警調查，以該房客為名義登記入住的房間，裡面的房客不准房務人員單獨入內打掃，且經常有人推著行李箱進進出出，且經常空手離開飯店，再帶沈重行李或包包回來，與一般旅客入住習慣明顯不同。

檢警追查發現，房間其實是由李男為首的地下匯集團使用，利用警察不會臨檢五星級飯店的特性，作為臨時辦公室、放現金的場所，今年9月見時機成熟，利用集團成員收錢返回飯店之際，大批警力迅速闖入控制現場，當場查扣597萬300元，以及筆記型電腦、行動電話、點鈔機、存摺、印表機、碎紙機等贓證物，並查扣交通工具賓士車1台、toyota Alphard保母車1台等證物。

陳念宏、李欣霖、劉家宏、盧璟榮、高偉哲及陳軒翊6人被逮後，均坦承受李姓主嫌指使，從事地下匯兌業務，檢方今依違反銀行法起訴他們，另對李姓主嫌發布通緝。

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