「為何封鎖我IG？」狼師質問惹哭女學生 竟熊抱「安慰」

2018-12-19 17:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕莊姓補習班導師不滿13歲女學生封鎖他的IG帳號，把女學生帶到小教室質問，卻涉嫌趁兩人獨處時，正面熊抱並強吻女學生，女學生返家後向母親哭訴，女學生母憤而打電話到補習班並報警處理，新北地檢署今依對未滿14歲女子強制猥褻罪嫌將莊男起訴。據了解，莊男案發後已離職。

今年3月19日，莊男不滿女學生封鎖他的IG帳號遭否認，將她座位從第一排調至最後一排，女學生覺得委屈在課堂上哭了，莊男便把女學生帶到小教室質問，見女學生情緒激動，莊男竟正面熊抱並強吻女學生，不顧女學生反抗，女學生返家後神情有異被母親察覺，莊男狼行才曝光，而事發後，莊男還傳訊給全班同學聲稱：「我是冤枉的」。

開庭時，莊男否認猥褻，辯稱只是想安撫女學生情緒，才用雙手輕微圍住她的肩膀、抱拍她的肩，也沒有強吻她。

但補習班主任證稱，案發後聯繫莊男，莊男回覆：「知道自己做了什麼」，隔天與女學生母親協調時，則跪著致歉稱：「我家境很可憐」，並傳訊給女學生道歉，表示：「我做錯了！」檢方因此不採信莊男辯詞，將他起訴。

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