未通過EUA審查 聯亞高層倒股 內線交易重判4人

聯亞生技研發新冠疫苗未通過EUA審查，聯亞高層緊急倒股，4人因內線交易被判刑。（聯亞生技提供）

2024/03/28 23:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕研發新冠疫苗的聯亞生技因無法通過緊急使用授權，在專家審查會議隔天，消息尚未公布前，執行副總彭文君與醫學事務部經理黃俊樺、行政管理處長傅琳芳及其父趕緊出脫手中持有的子公司聯亞藥股票，總數超過10萬股，規避損失超過470萬元，新竹地院依證交法內線交易罪重判彭文君等人4年10月不等刑期，並沒收犯罪所得。

法官調查，聯亞生技於110年6月30日向衛福部食藥署申請UB-612新冠肺炎疫苗緊急使用授權，嗣食藥署於110年8月15日召開專家審查會議，醫藥品查驗中心公布其平均效價未達標準，專家投票決議不同意聯亞生技疫苗通過EUA審查。

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聯亞執行副總彭文君、醫學事務部經理黃俊樺於參加專家會議後，明知聯亞疫苗未達EUA成功條件，消息公布後對於聯亞藥股票價格必然會產生極重大影響，且在該消息未公開前，不得自行賣出所持有之聯亞藥股票。黃俊樺竟自隔天開盤前，以網路下單方式掛單賣出3千股，以規避13萬2千元損失。

彭文君從董事長王長怡處得知無法通過EUA審查，也陸續掛單賣出6萬3千股，以規避287萬餘元損失。行政管理處長傅琳芳因與彭文君關係極為密切，當天中午一起吃飯時得知無法通過EUA審查消息，隨即陸續掛單賣出手中持股共2萬2千多股，以規避利空消息導致之損失103萬餘元。傅女並隨即告訴父親趕緊出脫手中持股共1萬7千股，以規避74萬8千元損失。

當天下午衛福部部長陳時中在例行防疫記者會中公布聯亞疫苗EUA審查結果沒有通過，旋對聯亞藥股價造成嚴重衝擊，當天每股成交價自202元直接砍半腰斬至1百元。

法官指出，黃俊樺在偵審中均自白犯罪，犯後態度良好；其餘三人對於所涉內線交易諸多情節中，部分極為明確之事實猶堅詞否認犯罪，犯後態度不佳。

合議庭依證券交易法內線交易罪判彭文君徒刑4年10月，犯罪所得287萬沒收、傅琳芳徒刑3年9月、犯罪所得103萬沒收。傅父傅金城3年4月、犯罪所得74萬8千元沒收。黃俊樺1年6月、緩刑4年，需提供120小時義務勞務。犯罪所得13萬2千元沒收。

未通過EUA審查，聯亞高層倒股，新竹地院依內線交易罪重判4人。（記者蔡彰盛攝）

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