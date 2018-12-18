警察新制服穿起來差宣傳照太多？ 上次被吐槽 這次帥爆了

2018-12-18 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕今年年初，由警政署開放讓警察同仁及民眾投票選出新式制服的款式，但網路上日前一張警察新式制服「宣傳照VS實際照」的比對圖，實際照上一位身材較為圓潤的警察讓不少網友直呼「怎麼差這麼多」！對此，臉書粉專「NPA署長室」請來被拿來當比對的警察同仁，為他拍了一張宣傳照，「警察帥氣的專業度與溫暖，馬上就出來了」。

根據本報報導，這次警察新制服款式以藏青色為主，網路上近期傳出一張男女模特兒穿上新制服的帥氣模樣比對一位身材較圓潤的警察同仁新制服照，直言「怎麼差這麼多」、「蠻有喜感的」、「顏值決定衣服的品質」。

對此，「NPA署長室」請到這名被吐槽的警察同仁，並為他拍了一張帥氣的宣傳照，表示先前網友們熱議的比對圖，之所以會有落差感是因為「不管是現行制服還是新式制服，如果沒有別上『階級章』、『臂章』，甚至是拍攝環境的差異，感覺都會相差許多」，「我們特別請這位同仁將配件掛上，同樣地為他再拍一張照片，警察帥氣的專業度與溫暖，果然馬上就出來了。」

「NPA署長室」也指出，這次新制服採個人化套量，希望每位同仁都能拿到最適合自己的合身制服，「許多已經試穿過的同仁，對於『活動的延展性』、『實用的功能設計』都感到非常滿意」，表示大家的心得都是「真的跟以前不一樣了」。

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