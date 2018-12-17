登北得拉曼山4人迷路獲救 2童由搜救員揹下山

2018-12-17 12:28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府消防局昨天傍晚接獲報案，有登山團體攀登尖石鄉北得拉曼山，其中2名女子、2名兒童失聯；山難搜救人員兩度搜尋後，終於在今天上午9點多找到他們，在山上度過一夜的4人平安，已經走不動的兒童由搜救人員揹下山。

新竹縣政府消防局指揮中心表示，昨天傍晚4點54分接獲報案，14名民眾組成的登山團體，前往北得拉曼神木群、鳥嘴山區域登山，他們抵達鳥嘴山後折返北得拉曼步道1.6KM休息區，其中分別為37歲、38歲的2名女子和7歲、6歲的2名兒童失聯，撥打手機因山區訊號不佳無法聯繫上。

勤務指揮中心表示，昨天晚間就派遣尖石消防分隊2車5人，攜帶搜救裝備、照明燈具上山搜救，深夜11點51分尖石回報仍未尋獲；今天清晨再度出動22人組成山難搜救隊上山搜尋，上午9點22分在水田林道登山口往內鳥嘴山方向之步道上尋獲4人。

搜救人員表示，4人都意識清楚、無外傷，現場先給予補充水分及熱食後，再安全帶到山下與朋友會合，過程中，由於幼童體力較虛弱且部分路段陡峭難以自行攀登，就由他們背負下山。

消防局表示，今年新竹縣轄內山區共發生23起山難事故，由於縣內山域特色為高度約2000多公尺的中級山，這種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠。

消防局提醒民眾，登山前請先準備充足的足夠的禦寒衣物和背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源等裝備，登山要結伴而行千萬不要落單，迷路時不要輕易移動並停留在路徑上，千萬不要任意下切溪谷，手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境。

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