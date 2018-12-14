中客酒醉打碎導遊腳趾 謊稱賠20萬和解想落跑

2018-12-14 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕屏東一名資深導遊本月初帶著中客團環島，9日意外被一名發酒瘋的中客打碎3隻腳趾，12日向警方報案，警依傷害罪嫌將中客移送嘉義地檢署偵辦，但檢方認為未達強制執行程度，未對中客實施境管。

《蘋果日報》報導，被打的葉姓導遊指出，這團為陝西中客團，由搭船從基隆港抵台，開始8天7夜的環島旅遊，但9日在嘉義市的一家汽車旅館休息時，晚間11時接獲櫃台人員告知中客酒後在櫃台大吼大叫，他到場處理卻被沈姓中客打傷，到醫院治療發現左腳第3、4、5蹠骨粉碎性骨折，原本想要就此提告，但沈姓中客透過道歉信告知，願意支付20萬元和解金，並將會請律師處理。

報導提到，葉姓導遊開完刀後，發現沈姓中客根本無意談和解，擔心今（14日）上午會跟著旅行團搭機離台，12日在屏東報案，警方在新北三重攔截到沈姓中客，試著媒合雙方談和解，並依傷害罪嫌將中客送往嘉義地檢署偵辦，但檢方認為未達強制執行程度，未對中客實施境管。

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