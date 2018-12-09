連番詐！3招「解除分期」騙術 醫生慘失百萬元

165官網定期會公告最新解除分期高風險賣場名單。（記者姚岳宏翻攝）

2018-12-09 13:14

〔記者姚岳宏／台北報導〕「解除分期」是詐騙集團多年不敗老梗，始終位居詐騙手法排行榜前三名，歹徒除要求被害人透過「ATM轉帳」方式匯款外，近年也陸續發展出「購買遊戲點數」、「ATM無摺存款」、「超商代碼繳費」等多元騙術。

台北市1名35歲陳姓醫師日前就接到假冒網路賣家的詐騙電話，誆稱陳姓醫師先前上網購物的訂單因廠商疏失導致重複扣款，會協助通知銀行處理，隨後由另名歹徒假冒銀行客服來電，要求陳姓醫師前往超商ATM輸入「訂單號碼」跟「取消代碼」。

殊不知「訂單號碼」其實是轉帳繳費帳號，「取消代碼」其實是繳費金額，連續幾次下來就騙走新台幣75萬元，陳姓醫師提出質疑後，對方又以系統故障為由，要求買遊戲點數、ATM無摺存款等方式「回充」款項，再騙走57萬元，陳男前後共損失132萬餘元。

警方指出，民眾使用各種電子商務服務時，一定要建立個資可能外洩的風險觀念，若接到陌生電話，切勿因為對方說得出自己過往交易紀錄就輕信對方身分，尤其聽到「誤設為批發商」、「誤設為重複訂購」、「會員等級設定錯誤導致多扣會費」等詐騙關鍵字要提高警覺，另外，手機來電顯示號碼開頭有「+」號者代表發話地點在國外，對方若自稱是國內業者或銀行人員，明顯就是詐騙；有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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