三立節目指柯財產申報有問題挨告 柯妻律師批：有明顯惡意

2018-12-06 13:38

〔記者溫于德／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪認為，三立電視台節目「54新觀點」，今年5月25日由節目主持人陳斐娟、律師曾勁元一同質疑柯的財產申報有問題，屬不實，導致管帳的她不滿，提告要求兩人與三立電視應連帶賠償500萬元並公開道歉。台北地院今天再開庭，柯妻委任律師強調，相關人等建構虛偽事實在先，再張冠李戴柯財產來源不實，屬有明顯惡意，已讓柯妻無法認受。

據悉，柯妻除索賠賠償500萬元外，也要求應在三立官網刊登道歉啟事3個月。

柯妻律師陳智群稍早也說，陳斐娟事後雖傳訊息向柯妻表示「我們很誠摯的邀請妳來上節目」等語，但「簡訊是在節目後寄出」，為何未事先確認？播出後才傳簡訊；且就柯本身財產申報一事，均已如實申報，依據監察院資料也可證明。

但陳斐娟與三立共同委任律師說，當天錄影並未指柯文哲財產來源不明或申報不實；曾勁元同樣透過律師抗辯免賠。

柯妻委任律師庭後強調，早在該次錄影前，三立新聞網已多次出刊柯文哲財產申報不實新聞！

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