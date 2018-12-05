對妻兒潑酸割喉 狠男畏罪上吊自殺身亡

2018-12-05 15:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天凌晨涉嫌對妻兒潑硫酸還拿刀砍殺兒子的吳姓嫌犯，在行兇後逃逸，警方下午發現吳嫌在住家附近500公尺的林地上吊自殺身亡。

警方表示，吳男今天清晨酒後，與55歲的王姓妻子及34歲的兒子發生言語衝突，而吳男竟拿鹽酸潑灑兩人，並且還持刀刺向兒子的頸部，造成兩人被灼傷，兒子頸部有5公分刀傷，不斷的出血，其中王姓妻被硫酸潑灑的面積相當大，不但胸口及臉部都受到灼傷，眼睛也被噴到。

鄰居在案發時，聽到救命聲，出門母子兩人已衝到門外並受傷，眾人除了趕快報警叫救護車，還拿衛生紙幫受傷的兒子止血，並且拿大量水為吳嫌的妻子沖身體，而吳嫌已逃跑。

消防人員到現場時，母子兩人已意識不清，緊急將兩人分送到台中榮總及中國附醫搶救，幸好兩人目前意識尚清楚，已無生命危險。

案發後警方調閱沿路監視器，發現吳嫌是採步行離開現場，身上當時穿著黑衣長褲，背背包，手中還拿著不明物品，下午在其住家附近約500公尺處發現吳男上吊身亡。

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