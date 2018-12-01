陌生粗工半夜潛入掀被… 女大生至今不敢關燈睡

2018-12-01 00:29

〔記者王捷／台南報導〕女大生小艾（化名）睡覺時，突然覺得大腿有些搔癢，驚醒時竟發現棉被遭掀開，還多了一隻手在撫摸她的大腿，手的主人是陌生的陳姓男子，他在床邊脫下褲子打手槍，小艾嚇得放聲尖叫，陳男將她撲倒痛毆後才離開，事後還傳臉書訊息告訴她「乖一點」，讓她嚇到休學，至今都不敢關燈睡覺。陳男辯稱他只是觀賞小艾的睡姿，但院檢沒有接受，依傷害、趁機猥褻，判處陳男3年6個月。

陳男是粗工，愛慕在早餐店打工的女大生小艾，常常跟蹤她回租屋處，甚至還弄到小艾的電話與臉書。去年6月陳男在小艾家附近徘徊，打電話確認她在家後，凌晨時分偷偷從窗戶潛入小艾的租屋處，脫下鞋子與褲子，對著小艾手淫。

小艾在睡夢中突然覺得嘴角有不明液體，味道嘗起來苦苦、麻麻的，但又沉沉睡去，沒想到後來覺得大腿傳來搔癢，睜眼一看，竟發現有陌生男子在她床邊，還脫下褲子，當場失聲尖叫。

陳男立刻撲上前摀住小艾嘴巴，開始毆打，兩人扭打一陣子後，陳男趕緊抓起褲子與鞋子離開。鄰居與房東趕來，帶著小艾到醫院驗傷，打算報案，沒想到小艾翌日又接到陳男用假臉書帳號要她「最好乖乖的」，否則照片就會讓其他人看到。

小艾立刻打手機向警方報案，一審時依侵入住宅強制性交未遂，判處6年6個月徒刑，但是陳男到案後，辯稱假帳號無法證明就是他本人，檢警查證後，他又辯稱只是觀看小艾的睡姿，撫摸小艾的大腿，沒有要對小艾強制性交的意圖，提出上訴。

二審法官認為，依據證據並沒有發現陳男有對小艾強制性交的意圖，依據趁機猥褻罪判處3年6個月徒刑。

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