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首頁　>　社會

杏國新藥傳內線交易 檢調搜索約談母公司杏輝董座等8人

上櫃公司杏國新藥股份有限公司（4192）驚傳內線交易，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處搜索杏國及其母公司杏輝公司等10處，約談杏輝集團李姓董事長、副董事長等8人。示意圖。（資料照）

上櫃公司杏國新藥股份有限公司（4192）驚傳內線交易，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處搜索杏國及其母公司杏輝公司等10處，約談杏輝集團李姓董事長、副董事長等8人。示意圖。（資料照）

2024/03/20 17:59

〔記者王定傳／新北報導〕檢調獲報，上櫃公司杏國新藥股份有限公司（4192）驚傳內線交易，杏國公司及其母公司杏輝藥品工業股份有限公司李姓董事長及其子女，涉洩漏杏國公司胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗重大利多，或辦理減資彌補虧損利空消息給親友買賣股票，親友各獲利約數十萬元，台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處搜索杏國及杏輝公司等10處，約談杏輝集團李姓董事長、副董事長等8人，全案朝違反證券交易法偵辦。

2022年4月7日，杏國公司發佈重訊：「本公司研發中新藥SB05PC （EndoTAG-1），通過美國食品藥品監督管理局（FDA）准予執行胰臟癌新藥第三期人體臨床試驗」；5天後即4月11日隨即又發重訊指：「公司董事會決議辦理減資彌補虧損重大訊息記者會內容」。

檢調獲報，杏輝集團李姓董事長及其兒子（集團副董事長）、女兒（代理發言人），涉嫌在上述重訊發布前，洩漏重大利多或利空消息給親友，其等親友則趁發布前後買賣股票獲利或避險。

台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處搜索杏國及杏輝公司等10處，約談8名被告到案，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

杏國新藥是國內知名大藥廠杏輝的子公司，根據杏國在人力銀行及官網介紹，該公司資本額15億、員工數55人，核心業務為新藥開發、眼科檢診儀器、保健食品及委託測試等。

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