臉書粉絲貼文侵權 外配告倒新住民藍委林麗蟬

2018-11-30 11:35

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍台灣第一位新住民立委林麗蟬，被外配指控，在林的臉書粉絲頁轉貼一件判決連結，已侵害權益，遭提告索賠；但林辯稱，經查證後才轉貼連結，後來之所以未撤，也是因人在國外，且最終也已隱藏。但台北地院審理後仍認定，林所為已違反個資法並導致外配精神痛苦，判應賠償1萬元，可上訴。

1977年出生的林麗蟬，出身柬埔寨，16歲那年，在家鄉結緣台籍丈夫，4年後嫁進台灣；據維基百科資料可知，林在台曾獲全國十大傑出青年、2015年農村領航獎，同時「新住民子女海外培力計畫」發起人。

但林麗蟬今年遭外配指控，6月6日晚間約9時許，在粉絲頁上張貼一件桃園地院關於就業服務被歧視之判決連結，該判決直接寫明外配姓名；隔日上午，林的服務處雖遭要求刪除，豈知，文章非但未刪除還反覆轉貼，直到下午4時許挨告後，才刪掉文章。

外配說，林麗蟬行為已害她遭就業歧視一事廣為人知，未來日後求職更為困難，且精神倍感壓力，請求賠償10萬元精神慰撫金。

而林麗蟬雖承認服務處有接到電話、也有網友在該篇文章下留言發文不實，但她認為，發文前已查證確實有這件判決，才會轉貼，且連結也是法院公開判決；至於為何未在第一時間撤下？林也解釋，當天人不在國內，直到晚間接到服務處人員通知她才知情，立即將文章設為隱藏。

法官審理後表示，縱使林麗蟬已查證才發文、屬有理由，但外配在貼文上網10餘分鐘後，即以化名留言，「立法委員林麗蟬那我明確告訴你，新住民的立委，請聽好了，當事人委託我提醒你們刪文，因為影響到對方的生活和工作了．．．」，可知林遭外配「拒絕」蒐集、處理及利用系爭判決，林應依個資法規定，立刻將刪除貼文卻未作，因此應負起損害賠償責任。

再者，法官也同意外配所說，事發後，已導致她求職不易、精神痛苦等，更煩惱的是，就業歧視案件遭外界得知後，謀職求生更加困難，且林是立法委員，對於個資法熟悉度及遵守程度應比一般人高，況且，林必然深諳網路影響力無遠弗屆，即便事後已隱藏貼文，但短時間內已遭轉貼。

法官最後審酌外配目前無業，隨之而來的侵害無疑雪上加霜，卻也考量，林麗蟬會這麼做原因在於，先遭外配指摘其轉貼新聞報導不實，才會為了證明其已查證，轉貼連結，日前判賠1萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/