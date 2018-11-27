特勤教官「交錯實彈射擊」誤擊致癱瘓 打6折求國賠

國安局特勤中心教官郭耿宏在實彈訓練中遭學員誤擊，全身癱瘓長期臥床，訴請國安局、國防部國賠1133萬餘元。（資料照，記者張嘉明攝）

2018-11-27 17:20

〔記者張文川／台北報導〕國安局特勤中心授課中校教官郭耿宏3年前進行「對向移動交錯」實彈訓練，遭學員誤擊打中頸椎，全身癱瘓長期臥床，平時只能用嘴刁筆滑手機；他已撤回刑事告訴，但為讓兩老和3名子女生活安穩，只打民事國賠訴訟，求償金額也「佛心來著」主動打6折，訴請國安局、國防部國賠1133萬餘元。台北地院今開庭辯論，定明年1月15日宣判。

今天開庭由郭耿宏的父親代表出庭，他說兒子至今仍全身包含四肢皆癱瘓，只有頭部五官正常，意識清楚，持續在三軍總醫院松山分院住院治療中，只能癱臥病床，什麼事也不能做，平時萬事皆不能做，只能用嘴巴刁著筆，觸控滑動智慧手機接收資訊。

郭父說，他對案子有信心，事發後，他很擔心兒子有負面想法，但兒子很善良、很堅強，心理調適得很好，只希望全家能繼續過好生活，不想要有怨恨，兒子的3個小孩年紀都很小，分別就讀國小1、2、4年級，目前兒子仍有薪資可支應，但遲早會面臨屆齡退伍的問題，保留民事的國賠求償訴訟，是希望能讓家人有份保障。

刑事部分，郭對特勤中心副指揮官許昌、開槍誤擊的吳姓新進學員，提起刑事過失重傷害訴訟，北檢一度處分不起訴，但再議後，高檢署發回北檢續查；律師林永頌表示，郭耿宏原本每天都沉浸在告或不告的思維中，也很痛苦，「他很堅強，願意放下」，才決定撤回對2人的告訴。

林永頌說，郭求償醫療看護費、薪資減損、郭父母、妻子與3名子女的扶養費及精神慰撫金，計算出總金額後，郭也主動打6折，只求償1133萬餘元。全案今辯結，定明年1月15日宣判。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/