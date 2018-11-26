非「情堪憫恕」！ 欠債隨機搶夜歸正妹3700元 換坐牢7年

2018-11-26 21:57

〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子因欠債緣故，竟動歪腦筋，隨機尋找作案目標，凌晨佯裝住戶尾隨正妹進入電梯後，行搶3700元後逃逸仍被逮，他雖表達悔意，並以2萬元賠償被害正妹達成和解，請求給予減刑，但高等法院今仍依強盜罪判他7年徒刑，可上訴。

判決指出，林姓男子因欠債興起強盜念頭，2010年1月27日凌晨2時，在桃園市一處社區大樓前，發現正妹小穎（化名）正停好機車欲進入大樓內，遂尾隨她進入電梯。

小穎以為林男是住戶，還好心詢問他住幾樓，要替他接樓層的按鈕，但林男說第一下再按，小穎覺得此人怪異，卻沒想那麼多，逕自按住家的5樓按鈕。

不過，當電梯抵達5樓時，小穎猛然回頭，赫然發現林男已戴上頭套，她立即衝出電梯，並大叫「救命」，仍遭林男衝過來摀住嘴巴，並搶走皮包，取走裡面的3700元現金後，將其他證件丟棄後逃逸。

小穎的父親聽到女兒求救聲，跑出住處大門追緝林男，雖被他逃跑，所幸找回女兒的皮包，只損失現金3700元。

林男被循線查獲後，主動賠償小穎2萬元達成和解，他的律師並請求法官依刑法第59條「情堪憫恕」規定，給予減刑。

不過，高等法院認定，林男深夜隨機尾隨夜歸女子進入公寓電梯行搶，影響社會治安鉅，犯行並非輕微，不符刑法第59條規定，今依強盜罪重判他7年徒刑。

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