選前之夜大拼場 警高度戒備：金屬探測器、防爆犬都上場

林佳龍在文心圓滿劇場舉辦選前之夜造勢晚會。（記者許國楨攝）

2018-11-23 13:31

〔記者許國楨／台中報導〕台中市長選戰緊繃，藍綠兩黨候選人晚間分別舉辦選前之夜造勢晚會，由於兩個場子相距不遠角力意味濃厚，台中市警局高度戒備緊鏍密鼓開會研判警力佈置，除了制服、便衣警力，也祭出防爆犬、防彈手提公事包、金屬探測器等，全面提升維安層級。

台中市長候選人林佳龍、盧秀燕，晚間分別在西屯區的河南路與市政北二路口，以及南屯區的文心圓滿劇場舉辦選前之夜造勢晚會，因兩陣營預估都將吸引3萬名支持者湧入，總統蔡英文也將出席林佳龍造勢會場，市警局不敢大意高度戒備，從昨天開始到今天接連開會研商警力佈置情形，中午確定定調。

保安科指出，這兩場晚會的維安使用警力數（含保四、刑事局防爆組支援）各計約220人，相關支援的維安器材有「防彈公事包」、「防爆犬」及「金屬探測器」等，將在晚會前到位開始作業。

另在市長候選人大進場，雙邊都各安排13名特勤中隊幹員團團圍住，同時配備防彈手提公事包，貼身維護市長候選人安全，將維安工作做到滴水不漏。

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