選舉期間送伴手禮都可疑！沙鹿里蔡姓里長候選人被起訴

2018-11-23 13:25

［記者楊政郡／台中報導］台中市沙鹿區沙鹿里第一屆里長陳榮輝，當了一屆後連任失敗，以50票之差落選，第三屆由夫人蔡錦釵代夫出征，今年3、4月間取得「戀戀茶花台灣紅茶」、「台灣頂級紅茶」共30罐，從今年3月至8月拜訪7名選民贈送1罐至2罐，前往選民住處贈禮並尋求支持，這是伴手禮還是行賄，台中地檢署檢察官依違反選罷法將兩夫妻起訴。

據檢察官調查，陳榮輝原是台中市改制後第一屆沙鹿里里長，2014年以50票之差落選，4年後其妻蔡錦釵（社區發展協會會長）代夫出征，今年3月間兩夫妻從大台中商業會取得「戀戀茶花台灣紅茶」，7月又從友人處取得「台灣頂級紅茶」，兩種紅茶總計30罐。

從今年3月至8月蔡本人，或與丈夫一起，拜訪選民時贈送1至2罐茶葉（1罐市價約210元），並尋求支持，台中地檢署指揮台中市調查處在10月間展開調查，傳喚疑似受賄的7人到案。

候選人夫妻都坦承送茶葉，認為這是選前拜訪支持者基本禮貌、伴手禮，這些人都是地方上有名望的人，選前拜訪地方仕紳，一罐茶葉如何買得動！不過是禮貌性的伴手禮。

檢察官表示，所謂「行求」，指行賄者向對方提出賄賂或不正利益，已經交付，犯意已足，不已受賄者是否有允諾為必要。

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