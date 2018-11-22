北上援交她臨時反悔 男怒傳「不做就讓你紅」GG

2018-11-22 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕8月南部一名30多歲的林姓男子，在交友軟體認識一名陳姓女子，在手機上雙方約定好援交後，林男特地搭車到了台北，對方卻臨時反悔，林男氣得傳訊「不做就讓你紅」，陳女看見控告林男，林男昨被依恐嚇罪起訴。

據《蘋果》報導，8月林男和陳女在交友軟體「JustDating」相遇，聊了幾句後，陳女傳了10多張自己的裸照，林男看了慾火焚身，提議要不要援交，陳女答應後，陳男興喜若狂地依約到了台北找陳女，沒想到陳女突然改變主意，甚至避不見面，吃了閉門羹的林男氣急敗壞，回傳陳女的10多張裸照，並加上「不做就在爆料公社讓你紅」的訊息，陳女看見害怕裸照曝光，趕緊報警。

林男向警方說，他覺得被陳女耍了，特地花錢、花時間，到了台北陳女才臨時反悔，他才想上網爆料，堅稱沒有要散播陳女裸照的想法；陳女對於援交一事，稱她並沒有此意，只是純粹想交朋友；台北地檢署認為，林男的訊息已對陳女內心造成陰影，依恐嚇罪起訴林男。

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