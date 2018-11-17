火鍋店頂讓股東喬不攏遭控詐欺 前議員郭文居：我坦蕩蕩

2018-11-17 20:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕前嘉義市議員郭文居以妻舅名義，在嘉義市中山路開Mr.kuo火鍋店，現在雖已關店、轉讓，然而戴姓民眾今天（17日）出面控訴，去年5月他以每股30萬元代價買了5股，共150萬元入股，但每月自負盈虧，不料火鍋店一直虧損，今年3月要把店跟股份頂讓出去，他才發現沒有股東名冊，營業登記也都沒有他的入股記錄，而且在不知情情況下，火鍋店跟股份都被郭文居一併頂讓出去，已請律師向嘉義地檢署提告郭文居涉嫌詐欺、背信，21日首次開庭。

郭文居今天下午受訪回應，他心胸坦蕩、沒有違法，只是生意賠錢了，他們就要求交還入股的150萬元，根本不合理；戴某曾任職中華職棒，念在同待過中職的情誼，得知戴某返嘉想找工作，他才提議一起合夥做生意，戴某還帶妻子、岳母來店看過，經評估決定投資，且戴某也有參與管理、營運，甚至還付給他月薪，也承諾如果盈餘3萬元以下，全數給戴某，過程都歡喜甘願，也沒強迫他們，「怎麼說是詐欺？」；火鍋店的負責人雖然登記是妻舅，實則是他跟太太出資、營運管理，店是他的，且頂讓店面時對方知情，賣店獲得80萬元，也有與對方對分。

戴某說，當時入股的「股份讓渡書」上的負責人、郭文居妻舅，從頭到尾都沒出面，他到店裡的工作，也只負責行銷、發傳單，說好的盈餘3萬元後來也不了了之，只能自責「當初太傻」。

郭文居回應，只是間火鍋店，並沒有股東名冊等資料，是戴某自己願意投資，將自行出庭向檢察官說明。