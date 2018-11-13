求復合被拒掐死靈媒前妻 男廚自首減刑判8年

2018-11-13 18:47

〔記者李立法／屏東報導〕男廚高志宏與蔡姓靈媒前妻離婚後仍同居，今年5月間高男向蔡女要求復合遭拒，竟氣得將蔡女活活掐死，高男行凶後割腕自殘，經緊急輸血才保住性命，檢方依殺人罪起訴高男，屏東地院合議庭認為高男符合自首減刑要件，且犯後具悔意，並獲被害人家屬原諒，判處高男有期徒刑8年。

40歲高男與39歲蔡女育有一對兒女住在屏東市，高男在素食餐廳擔任廚師，蔡女在自家1樓開設神壇擔任靈媒為人收驚祭改；兩人4月間疑因感情與經濟問題協議離婚，蔡女尚未搬出，子女分別安置在夫家及娘家，高男卻在臉書po出「心好累」等字眼及憤恨情緒的貼圖，不料5月30日凌晨就發生憾事。

警方早上據報到場發現蔡女橫躺在2樓臥室床邊，衣著完整，脖子上有道明顯瘀痕，身上沒有刀傷，房間牆壁、地板及床上佈滿高男割腕後噴濺的血跡，初步研判蔡女在凌晨4點左右死亡。

高男行凶後持料理刀割斷左手動脈及韌帶，求助119，並向警方報案坦承殺妻，送醫後緊急輸血500cc才保住一命；高男向警方表示，他向蔡女要求復合，但蔡女反應冷淡，雙方發生口角，他一時氣憤才失手勒死蔡女。

殺人罪為本刑10年以上、無期徒刑或死刑重罪，法官審理後，認為高男符合刑法62條自首減刑要件，並念在高男犯後具悔意，且獲得死者母親的原諒，依法判處有期徒刑8年，可上訴。