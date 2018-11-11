女兒當柯南拍到爸爸跟「學妹」上摩鐵牽手照 法官判離

2018-11-11 16:24

〔記者許國楨／台中報導〕一對夫妻去年因故衍生家暴案分居，丈夫被發現與聲稱是「學妹」關係女子多次上摩鐵，還被女兒拍到兩人牽手照，妻子因此訴請離婚但男方否認外遇，法官認為，依照片難確切證明通姦行為，但孤男寡女不只一次共處汽車旅館私密房間內足以引人遐想，且正常夫妻間應具備互信等情感基礎已不復存在，因此判准離婚。

判決指出，這對育有3名均已成年子女的夫妻結婚30多年，去年在家起爭執丈夫對妻施暴因而分居，期間妻子聽到丈夫與一名女子過從甚密常到對方家中，並一起牽手出遊，甚至多次到汽車旅館，她身心飽受煎熬與折磨訴請離婚，女兒作證說，父母感情本來很好，2年前父親認識這名女子後家中氣氛不同，常會到對方住處休息吃飯，母親希望父親不要再去未果吵架多次。

女兒說，去年一場廟會中曾拍到父親和女子牽手照片，也曾看到二人多次進出汽車旅館拍照做為庭上證據；但男子抗辯說，妻子去年喝酒鬧事離家出走，並帶走積蓄不負家庭責任，和女子只是學妹關係，並未在對方家過夜，會去汽車旅館是因為自己有蕁麻疹夜間難入眠，中午才會去汽車旅館休息，學妹只是買便當送去給他。

法官說，依照片難確切證明男子和學妹有通姦之行為，但孤男寡女，不只一次共處汽車旅館私密房間內，這種異於常情之舉，足以引人遐想，且男子去年到女子家中8次，並曾有手牽手之親密舉止，顯見二人已逾越一般朋友交往，且夫妻倆顯已欠缺共同生活之理念與願景，正常夫妻間所應具備互信、互諒、互愛之情感基礎已不復存在，因此判准離婚。