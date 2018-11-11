戀鞋男偷鄰居867雙女鞋收藏 判關6個月

陳姓住戶屢偷鄰居女鞋，累計4年多偷了867雙女鞋，數量驚人。（資料照）

2018-11-11 11:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子2013年起陸續在社區內偷走867雙鞋，讓鄰居不堪其擾。社區管委會為了揪出竊賊，還加裝多支監視器，今年4月終於鎖定陳男，將他移送法辦。基隆地方法院審理時認為，陳男偷鞋觀賞並非轉賣，應是類似罹患精神疾病的病態心理，陳男同意自行就醫後，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

檢警調查，年約40歲的陳男住在麥金路上某大型社區內，2013年起有多名住戶向管委會反映家中女鞋失竊，但因為當時監視器設置未完備，無法鎖定竊賊；事後管委會加裝多支監視器，果然拍到陳男拿著盒子刻意閃避監視器的畫面。

警方鎖定陳男後，持搜索票進屋起出867雙失竊的女鞋，但臭味薰天，立刻拿出塑膠袋將鞋帶回偵辦。

法官認為，陳男偷竊後未將女鞋轉賣，反而是留下收藏，應具有類似精神疾病的病態心理，且於案發後陳男自願至醫院精神科就醫治療，並接受輔導。考量他犯後坦承犯行及家境狀況後，觸犯的867件竊盜案，分別判處他2個月有期徒刑，合併執行有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。未被領回的791雙鞋，則沒入。