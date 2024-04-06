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南機場老公寓加支撐 蔣萬安：無立即危險「紅單降黃單」、住戶可返家

蔣萬安前往中華路二段，視察南機場公寓災損情形，接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

蔣萬安前往中華路二段，視察南機場公寓災損情形，接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2024/04/06 17:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市萬華區南機場整建住宅在花蓮強震後，出現樓梯、梁柱毀損，更被結構技師判定有立即公安疑慮，當天市府貼出紅單緊急撤離居民，經連日加設臨時性緊急支撐，今再次召集三大技師公會現勘，確認複評結果降為黃單建築物。台北市長蔣萬安下午也到現場狀況並說明，表示三大公會到場勘驗，判定降為黃單，無立即危險性，將持續列管、住戶可返家。

蔣萬安今前往南機場整宅視察，與忠勤里長方荷生、議員郭昭巖及三大技師公會於現場查看，蔣萬安受訪表示，台北市目前較嚴重的是中華路二段307巷及309巷（南機場一期整宅），在4/3當天他就到現場視察，並看到幾處柱子受損較嚴重，當下先做預防性的緊急疏散，成立前進指揮所，包含社會局、區公所、消防局、警察局、觀傳局等進駐，並協調安置場所。

蔣萬安說明，目前為止有29人依親住親友家，34人則是安置在市府所安排的旅館，今天再次由專業技師團隊、三大公會到場實際會勘，目前判定降為黃單，也就是沒有立即危險、需停用的程度，市府將持續列管，住戶可返家。

蔣萬安表示，三大公會技師仔細將每根柱子外附的包材拆開檢視，其中受損程度，原在第一天預估是有44根柱子，後續判定在4處做H型鋼的支撐，透過台北市新工處的開口合約即刻備料，將H型鋼送到現場，感謝三大技師公會、市府同仁、施工團隊，快速的在兩天內將四支H型鋼做好施作，今上午全面施作完成，再請三大技師公會前來確認安全性。

蔣萬安說，中華路二段309巷昨天接獲通報，也發現有柱子受損，技師昨於現場會勘，今天將309巷的柱子外部包材拆開檢視，初步經過專業判斷，需架五支H型鋼支撐；被問到補強的費用，蔣萬安回應，這些施作由市府負責，透過新工處合約即刻備料，所以住戶不用擔心。

南機場公寓災損情形。（記者方賓照攝）

南機場公寓災損情形。（記者方賓照攝）

南機場整建住宅，住戶家中牆壁龜裂。（記者楊心慧攝）

南機場整建住宅，住戶家中牆壁龜裂。（記者楊心慧攝）

南機場建築物災損情形。（記者方賓照攝）

南機場建築物災損情形。（記者方賓照攝）

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