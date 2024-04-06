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花蓮強震》新加坡籍夫妻仍失聯 雙親年邁家屬暫緩赴台

新加坡籍夫妻3日早上6時25分許前往花蓮轉運站，搭乘「310次太魯閣線觀光巴士（車號：KKB-1759）」，巴士終點站為天祥。（記者鄭景議翻攝）

新加坡籍夫妻3日早上6時25分許前往花蓮轉運站，搭乘「310次太魯閣線觀光巴士（車號：KKB-1759）」，巴士終點站為天祥。（記者鄭景議翻攝）

2024/04/06 17:35

〔中央社〕花蓮地震後第3天，中央災害應變中心今天公布13死6失聯，失聯包含砂卡礑步道3人、中和礦場1人及新加坡籍持澳洲護照夫妻，其中新加坡夫妻的父母年邁需照料，家屬暫時取消赴台。

中央災害應變中心下午召開花蓮地震第11次工作會報，統計至下午2時30分止，地震造成6人失聯、13人死亡、405人留置、1145人受傷。

依據中央災害應變中心公布資訊，砂卡噹步道原失聯6人，特搜隊先前已尋獲游姓男子及其11歲大女兒遺體所在地點，今天又找到21歲胡姓女子遺體，3人罹難，但游男的妻子、8歲兒子及5歲女兒等3人仍失聯待尋。

至於和仁礦區中和礦場失聯的1人，中央災害應變中心表示，因附近道路坍崩，目前仍無法派員進入搜救，且因現場持續下雨，需視天候狀況，評估後續救援方案。

另外，新加坡籍持澳洲護照的夫妻是在3日搭乘太魯閣觀光巴士前往天祥，因2人中途下車，目前無法確定其所在地點。中央災害應變中心指出，今天中午聯繫到2人的家屬，因家屬考量父母年邁需照料，暫時取消原赴台計畫。

中央災害應變中心表示，相關單位會持續把搜救狀況轉知家屬，並已找到載運2人的巴士司機，但司機無法確定2人明確下車地點，目前正尋求解決方式。

根據中央災害應變中心資料顯示，統計至下午2時30分止，留置人數有405人，目前都安全無虞，人數較多的地點包含天祥晶英酒店、天祥活動中心、台電天祥站、天祥天主堂，共335人；西寶國小有59人、祥德寺有11人。

中央災害應變中心指出，因天祥往西朝南投方向已開放通行，留置人數會滾動式調整，後續會盡快讓留置在天祥地區的民眾在近日內可先安全下山為重點。

3日地震發生後，中央災害應變中心表示，花蓮縣萬里溪出現堰塞湖，高約30公尺、長約670公尺，蓄積水量約55萬立方公尺，距離下游的萬榮部落約20公里，4日透過航拍顯示有溢流情形。

中央災害應變中心指出，若此堰塞湖潰壩，因聚落距離河床有10公尺高，評估不會對下游聚落造成立即危險，且已發布緊急通報，由相關單位管制河道，並通知村民暫時勿進入溪床。

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