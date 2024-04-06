車借人開酒駕被查獲 車主車牌能否吊扣將統一見解

司法實務對於車主與酒駕犯不同人時，能否吊扣車牌，持不同見解。（資料照）（記者吳政峰攝）

2024/04/06 17:46

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市郭姓男子把汽車借給父親的蔡姓職員，蔡男卻酒駕肇事，以致車牌被台北市交通事件裁決所吊扣2年。郭男不服興訴，台北高等行政法院發現過往見解歧異，日前裁定移送最高行政法院大法庭統一見解。

蔡男因業務需求向郭男借車，2023年3月16日卻酒駕並追撞前車，吐氣酒精濃度達每公升1.05毫克，警方除依公共危險罪把蔡移送法辦，北市交裁所另依道交條例第35條第9項處蔡男吊扣汽車牌照24個月。

請繼續往下閱讀...

郭男不服，興訟抗罰，主張蔡男在父親公司上班，因業務需要向他借車，父親也稱蔡男品行沒問題，他才出借。郭男強調，自己不在車內，如何監督、管控蔡男行為？若吊牌2年，車子將無法過戶，影響深遠。

一審新北地院認為，郭男無法證明已對蔡男善盡篩選、監督、管控之責，而仍無法避免其酒駕，故仍推定有過失，2023年判定北市交裁所吊牌無誤，駁回告訴。郭男不服，提起上訴。

二審北高行第四庭發現，審理這類案件，不只內部同仁，高雄高等行政法院也發生見解歧異。甲派認為「吊扣車牌」並未限制違規駕駛人與車輛所有人應為同一人，立法目的是考量車主對於車輛使用方式、用途、供何人使用等，得加以篩選控制，否則無異縱容車主放任車輛供人恣意使用，徒增道路交通風險。

甲派主張，道交條例第35條第9項僅吊牌2年，且車主若能舉證已善盡監督管理之責，證明無過失，仍可獲得免罰，相較於同條第7項車主「明知」駕駛人酒駕，除吊牌2年，還會裁處罰鍰，第9項僅處罰車主的過失而吊牌，並無問題。

乙派則主張，車主如未酒駕，僅因車子借人，對方酒駕，就「當然」推認車主要負責，吊牌2年，有違處罰法定主義，且無端侵害車主的所有權能，侵害人民財產權，不符合比例原則，基於合憲性考量，不得認第9條有逕予限制車主所有權能的義涵。

第四庭認為，小偷竊車酒駕被警查獲，若採甲派見解，道交條例第9條竟可推定車主對於小偷酒駕，亦負起過失之責，而應吊牌，非常不合理，有悖處罰法定主義，無從採用，但因過往判決出現重大歧異，故裁定移送最高行統一見解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法