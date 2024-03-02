法官力挺！機車借親戚卻酒駕 車主獲免吊扣車牌

台北高等行政法院地方行政訴訟庭判黃男勝訴。（ 資料照）

2024/03/02 15:43

〔記者吳政峰／台北報導〕台北一名黃姓男子把機車借給親戚，但親戚卻在花蓮酒駕，導致機車車牌被台北市交通事件裁決所依道路交通管理處罰條例第35條吊扣2年。黃男不服，興訟主張又不是他酒駕，卻遭連坐處罰，實不合理。台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官黃子溎採信其說法，認為親戚酒駕，非黃男能監督控管，日前判撤銷罰單。

黃男居住在台北，把機車借給居住於花蓮的親戚，供上下學騎乘通勤用，未料親戚2023年間酒駕還紅燈右轉，被花蓮縣警局吉安分局員警攔停，經酒測數值每公升高達0.83毫克，除依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，另製發違反道路交通管理事件通知單給車主黃男。

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台北市交通事件裁決所審認黃男有「汽機車駕駛人有第35條第1項第1款之情形」，依道交條例第35條第9項規定開罰，裁處黃男吊扣汽車牌照24個月，限期繳送。

黃男不服，提起行政訴訟，主張不是他駕駛，車牌卻要被吊扣2年，連坐處罰的法規，實在落伍與蠻橫；其次，為何民眾使用的車要吊照2年，租賃車就不用？第三，機車2年不能使用，形同報廢，道交條例規定毫無空間，極度不符合比例原則。

法官黃子溎指出，黃男與親戚分別居住在台北與花蓮，機車借予的使用目的，僅供親戚上學通勤之用，因此，黃男對於親戚在花蓮酒駕一事，實無法監督管控。

黃子溎說明，依行政罰法第7條第1項規定，違反行政法上義務的行為，若非出於故意或過失，則不予處罰，而本案難認黃男主觀上對於親戚酒駕，具有故意或過失，故裁決所裁罰吊扣機車牌照2年，尚難認適法，應予撤銷。

黃子溎認定原處分認事用法有違誤，日前撤銷吊照處分，裁判費300元由裁決所負擔，可上訴。

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