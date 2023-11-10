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台南公布酒駕違規累犯+27累計397人 「醉上國道」仍被逮到

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

2023/11/10 10:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公布第33批酒（毒）駕累犯名單，新增27名累犯違規人，累計已公布397人。這次新增名單遍布14個區之外，還有1名違規人是在國道上被攔查到，危險酒駕行為實值警愓。

南市交通局表示，這本次公布違規地點分別在南區4名、北區2名、中西區7名、左鎮區1名、將軍區2名、東山區1名、佳里區1名、官田區1名、國道1號1名、關廟區2名、後壁區1名、新市區1名、安南區1名、玉井區1名及七股區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

台南市公布第33批酒駕累犯名單相關資訊。 （南市交通局提供）

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