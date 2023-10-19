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4個月6次酒駕成分局「常客」 栽在同一法官手裡

羅男被控6次酒駕，均被橋頭地院同一法官判刑。（記者鮑建信攝）

羅男被控6次酒駕，均被橋頭地院同一法官判刑。（記者鮑建信攝）

2023/10/19 22:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕羅姓男子今年6月間，才因酒後騎電動自行車2次判刑11個月，不料又在1個月內接連4次酒駕落網，被橋頭地院依公共危險罪，判處徒刑1年6月，儼然成為分局「常客」，並栽在同一法官手裡。

判決書，今年1月31日晚上和2月20日凌晨，羅姓男子酒後騎電動自行車，途經鳥松區等地，因發生車禍或闖紅燈，被仁武分局員警查獲涉嫌酒駕，檢測值為每公升1.43毫克和1.45毫克。

今年6月中旬，承辦法官黃逸寧依公共危險罪，各處有期徒刑8月，併執行刑11個月，可上訴。

羅男二度被抓後，並未因此收斂，又自112年4月12日至5月6日，接連4次騎電動自行車外出，途經仁武、鳥松等處，因闖紅燈或路檢，被警方查獲，酒測值分別為每公升1.42毫克2次、1.46毫克和0.32毫克。

仁武分局依公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴後，又由黃逸寧法官審理，認定觸犯4罪，分別處徒刑9月2次，8月和10月各1次，併執行1年半，可上訴。

值得一提，羅男4個月內，6度進出仁武分局，儼然成為「常客」，更巧的是，審案的法官竟然是同一人。

此外，羅男6次酒駕，其中5次竟高達1.42毫克以上，均飲用米酒，酒精濃度相當高。

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