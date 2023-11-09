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北市公布酒駕累犯28人名單 2人累犯4次、1人毒駕4次

台北市交通事件裁決所公布第37次公告酒（毒）駕累犯名單。（交通裁決所提供）

台北市交通事件裁決所公布第37次公告酒（毒）駕累犯名單。（交通裁決所提供）

2023/11/09 10:48

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市交通事件裁決所今（9）日公布第37次公告酒（毒）駕累犯名單，此次累犯2次19名，酒駕拒測累犯2次1名，酒駕累犯3次5名，酒駕累犯4次2名，毒駕累犯4次1名，合計28名，北市酒（毒）駕累犯已公布731人次，705人。

裁決所指出，本次酒駕累犯公告28名，其中張晴翔、鄭益來、張家榮、許志輝、何永豪本次重覆上榜；張哲鋼為第13次及第32次累犯公布名單（毒駕），本次第3次上榜，其汽、機車駕照均已禁考或註銷。

裁決所進一步指出，本次罰鍰最高者為洪炳榮及張哲鋼，均因第2次酒（毒）駕拒測處罰鍰36萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），且因罰鍰未繳納，已移送法務部行政執行署新北及士林分署強制執行，其汽、機車駕照業已禁考在案；此外，本次公告名單中20件已結案，2件辦理罰鍰分期繳納，餘6件未結案者均全數移送強制執行，移送金額113萬元。

裁決所提醒民眾，依現行法規只要有酒駕違規行為，就須吊扣該違規車輛牌照2年；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送法務部執行分署辦理強制執行；酒測值達0.25mg/L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。

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台北市交通事件裁決所公布第37次公告酒（毒）駕累犯名單。（交通裁決所提供）

台北市交通事件裁決所公布第37次公告酒（毒）駕累犯名單。（交通裁決所提供）

台北市交通事件裁決所公布第37次公告酒（毒）駕累犯名單。（交通裁決所提供）

台北市交通事件裁決所公布第37次公告酒（毒）駕累犯名單。（交通裁決所提供）

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