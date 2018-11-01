搭虎航爆衝突互告 女乘客今備3證據準備打臉

2018-11-01 17:04

〔記者溫于德／台北報導〕綽號「妮妮」的林姓女子，今年6月向虎航訂了2張機票，準備與友人一同飛往日本沖繩渡假，到了桃園機場臨時想更改航班遭到拒絕，與虎航人員爆發衝突，最終導致2人均未搭上飛機，林女事後向虎航求償2張機票錢共1萬3578元；虎航則反控她今年3月搭機時就曾聲稱恐慌症發作，導致將起飛班機需滑回停機坪，反訴求償1萬6783元。全案今天下午開庭，林女出庭前表示，已準備「診斷證明」、「虎航的信」以及「一些圖片」，將證明錯在虎航，請檢察官（應為法官）還她公道。

林女解釋，三軍總醫院日前已開診斷證明書，證明她有恐慌症，醫生證明不可能造假，一旦有假，醫生會構成偽造文書，具刑事責任；此外，虎航第一次寫給民航局的信件內容，與虎航之後再傳給她的反訴單中信件內容，雖屬同一封信，但明顯落差。

其三，是林女3月搭乘虎航時的照片，她解釋，圖中可以看出當日天氣狀況，並非刻意拒飛。

林女也說，錢再賺就可以，但自己的名聲一定要維護，「我不希望被虎航這家公司淹沒的這麼黑」，畢竟她也曾搭過長榮，反問現場記者「你們覺得水準有這麼低嗎？」、「會為了這六、七千塊，跟他（指虎航）這樣子搞嗎？」、「我今天要的是一個答案，你們為什麼要這樣子對待我？」

林女最後說，若虎航的文件上有偽造部分，將會提出刑事告訴，因為在法庭上是不能說謊的，否則刑事可以告誣告，民事可以告偽證，可說是最嚴重的罪；關於虎航可能涉及的刑民事責任，林女強調「我都有上網讀過」，也有律師朋友告知過她，所以非常了解。

目前北院庭訊還在進行中。

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