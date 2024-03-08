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中國船長假藉「修船」入高雄港 藏7千萬私菸被逮起訴

海巡署在高雄旗津查獲市價7千萬私菸。（民眾提供）

海巡署在高雄旗津查獲市價7千萬私菸。（民眾提供）

2024/03/08 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕多哥籍「順風號」雜貨船從香港附近海域載運97萬餘包私菸，中國籍俞姓船長再以修船為由，申請進入高雄港維修，他們把挾藏的私菸放在旗津區某造船廠內伺機售出，被海巡署獲報查獲，市價超過7千萬，雄檢偵結後依違反菸酒管理法起訴。

檢方指出，去年12月，多哥籍「順風號」雜貨船以「修船」名義申請靠港維修，俞姓船長帶著樊姓等7名船員抵達高雄港後，與幕後指使者中國籍男子「許先生」連絡後，去年12月30日凌晨2點再從高雄出海，航行至香港附近海域載運97萬3850包私菸後，由船員將私菸藏匿在密艙內再以鐵板封艙。

31日晚間6點多，「順風號」返回高雄外海後，「許先生」即聯繫台灣籍簡姓男子安排，再用修船名義辦理入港以規避檢查，「順風號」進港後停靠在高雄市旗津區某造船廠，伺機將走私香菸運出；海巡署獲報後指揮雄檢偵辦，今年1月5日前往高雄市旗津區某造船廠進行搜索，在雜貨船密艙內查獲各類走私菸將近2千箱（總計9萬7385條），合計市價超過新臺幣7千萬元，並帶回中國籍船長、船員共8人訊問。

雄檢偵查時，俞男等人坦承不諱，並供出簡男是台灣的連絡人，海巡署高雄港警總隊進行追查，再逮捕簡男歸案，檢方偵結後認定他們涉犯輸入私菸罪，偵結後依法起訴，扣案的97萬3850包私菸也依法聲請法院宣告沒收。

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海巡署在高雄旗津查獲市價7千萬私菸。（民眾提供）

海巡署在高雄旗津查獲市價7千萬私菸。（民眾提供）

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