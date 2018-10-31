機械公司遭夫妻竄改電郵詐騙 差1字損失293萬

方男的妻子到ATM領贓款的畫面側錄。（竹崎警分局提供）

2018-10-31 13:04

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台中市一家機械公司透過電子郵件向國外廠商訂貨，事後接獲廠商要求付貨款且提供新帳戶，遭騙293萬元後，直到客戶反映沒收到貨款，才驚覺受騙。

嘉義縣竹崎警分局今年9月接獲台中市警察局通報，指台中市潭子區有家公司因電腦遭侵入竄改電子郵件，竄改該公司的澳洲客戶公司電子郵件位址，令該公司陷於錯誤，而將貨款新台幣293萬1千多元匯入不明人士的帳戶，直到客戶公司未接獲貨款，與該機械公司核對水單時，才發現上當受騙。

警方獲報追查，發現詐騙帳戶的戶名是住在嘉義縣阿里山鄉以賣牛肉麵維生的方姓男子（49歲），在調閱提領款影像後，發現都是方嫌與妻子鄭女（38歲）分別多次到ATM提款機及臨櫃提領詐騙帳戶款項，昨天將2人拘提到案。

警方指出，遭變更匯款帳戶為詐騙帳戶，仔細查看雙方通信的往來電郵竟遭竄改，澳洲客戶公司信箱為oa*@******ipment.com和oavs****2@oa*****ipment.com，卻遭方男改為oa*@******ipments.com和oavs****2@oa*****ipments.com，兩者僅相差一個s，不特別檢視根本難以察覺。

方嫌夫妻到案後供稱，是一名澳洲朋友，見他們生活困頓，所以才匯款幫助夫妻倆，他們接獲匯款，除了將美金4萬8000元（約新台幣約144萬元）轉匯給這名澳洲朋友，其他的新台幣149萬元都自己花用及拿去還債務，花用殆盡；但夫妻倆對澳洲朋友的資料無法交代，說法多變且均避重就輕，警方仍將他們依詐欺、妨害電腦使用罪、洗錢防制法罪嫌，移送嘉義檢署偵辦。