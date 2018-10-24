嚴防境外勢力、賄選滋擾選舉 北檢檢察長向國軍官兵喊話

2018-10-24 20:22

〔記者錢利忠／台北報導〕距離9合1大選僅剩1個月，行政院長賴清德昨表示，中國介入台灣選舉是事實，且挾他國力量進行選舉是違法的，呼籲大家自我約束；法務部長蔡清祥昨也指出，已接獲選舉不法情資近3千件，各地檢署分案2021件；為此，有天下第一署之稱的台北地檢署，今由檢察長邢泰釗率隊親訪陸軍第六軍團，向國軍弟兄宣導反賄。

邢泰釗今率同北檢主任檢察官王鑫健、陳玉萍，以及主任觀護人劉寬宏等人，赴陸軍第六軍團新店西營區，替國軍官兵弟兄進行反賄選等法律宣導，陸軍第六軍團中將指揮官徐衍璞親自接待主持活動，共有225名國軍弟兄與會。

邢泰釗向國軍官兵表示，軍人為國之干城，保家衛民，人民始能安居。邢泰釗並藉由實際案例，向與會的國軍官兵弟兄宣導，包括現金買票、幽靈人口、搓圓仔湯、招待與成本顯不相當之旅遊或餐會等各式各樣的賄選態樣，除了讓國軍弟兄了解檢察官查賄制暴的具體措施，也鼓勵官兵踴躍檢舉賄選。

邢泰釗宣導反賄時強調，「抓賄選，一機一相一袋一千萬」口號，強調科技抓賄的重要性；此外，更宣導查賄、反毒、打詐、緝賭等，均是政府當前最重要的政策，國軍為國家及人民之根本，呼籲軍民一體，一起作為政府反賄選及各項重要政策的後盾。