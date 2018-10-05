公立醫院醫師禁止雙重國籍 大法官：合憲

司法院祕書長呂太郎公布釋字768號。（記者吳政峰攝）

2018-10-05 18:11

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市聯合醫院醫師劉金亮因具雙重國籍，而被免除醫師職務，他不滿工作權被剝奪，聲請大法官釋憲，大法官審查後做出釋字768號解釋，直指「醫事人員人事條例」等相關法律禁止雙重國籍者任公職，屬「合憲」；不過，劉金亮現仍在聯合醫院服務，只是改為「約聘」，不具公務員身分。

劉金亮為聯醫陽明院區醫師，2004年取得加拿大國籍，被台北市政府衛生局發現，認他具公務員身分卻同時擁有台、加國籍，違反「醫事人員人事條例」、「公務人員任用法」，核定免職。

劉金亮不服，2014年聲請釋憲，主張相關法令違反「法律明確性」、「比例原則」、「人民服公職權」、「平等權」，侵害他的工作權。

大法官審查後認為，劉金亮是以公務人員身分任用的醫師，代表國家履行公共任務，與國家處於緊密的忠誠與信賴關係，自應受到相當程度的規範，而國家限制雙重國籍者擔任公職，限制目的正當，不致違憲。

大法官強調，國家對於雙重國籍者是否適任公務人員，應具有較大的裁量空間，譬如允許雙重國籍者擔任教育人員或公營事業人員，是基於追求合法公益，但公立醫院的醫師本身就具備公務員身分，且受到「公務人員任用法」規範，基於以上原因，做出釋字768號的合憲解釋。