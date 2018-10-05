控嘉義市抽水淹水上鄉 鄉公所告市政府

水上鄉長劉敬祥（右）錄影，指嘉義市政府的抽水機將水抽出排放在水上鄉轄區路面（左）。（記者林宜樟翻攝）

2018-10-05 18:11

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕823水災造成嘉義縣淹水嚴重，水上鄉長劉敬祥指嘉義市抽水時，將水排到水上鄉轄區路面，造成下寮村一帶淹水嚴重，今天請律師沈昌憲代表鄉公所向嘉義地方法院控告嘉義市政府，要求賠償淹水受損鄉民的損失。

水上鄉長：代受害鄉親求償

此案原告為水上鄉公所，代理人為鄉長劉敬祥，被告為嘉義市政府，代理人為市長涂醒哲，要求賠償93萬9590元；劉敬祥說，嘉義市政府在8月23日大雨時用抽水機抽水將水放流到水上鄉，有錄影存證，導致水上鄉下寮村周邊淹水50公分，許多居民家電設備泡水，由於許多民眾不知法律程序，因此將債權讓與鄉公所，由鄉公所提起訴訟，向嘉義市府求償，按法院判斷賠償額，再給付受損鄉親。

嘉市政府：按司法程序進行

嘉義市政府工務處長李建賢說，將按司法程序進行；上週五召開座談會後續治水規畫，營建署、水利署、嘉義縣政府、嘉縣水上鄉公所代表，嘉南水利會代表等機關單位與會，初步有縣市要一起整治的共識，其中，市府規劃沿重慶一街建置雨水下水道，將南靖排水分流到市區湖子內排水系統，此案須經濟部水利署同意，重慶一街的土地為水上鄉公所，當天鄉公所代表有同意配合。